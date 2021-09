Dudu se torna um dos 30 maiores artilheiros da história do Palmeiras Atacante marcou o gol que classificou o Palmeiras para a decisão da Libertadores

O Palmeiras é o primeiro finalista da Copa Libertadores 2021. Atual campeão da América, o time paulista conseguiu a classificação ao empatar em 1 a 1 com o Atlético Mineiro, no Mineirão, ficando com a vaga em razão do gol marcado fora de casa – as equipes empataram em 0 a 0 no jogo de ida. Dudu foi o autor do gol que botou o Alviverde na grande decisão.

Com o tento anotado, o atacante se tornou um dos 30 maiores artilheiros da história do clube, empatando com Vavá, o Peito de Aço, que defendeu as cores do time na década de 1960. São 72 bolas na rede em 360 partidas disputadas pelo atual camisa 43 da equipe, que é também o maior goleador do Palmeiras neste século.

MAIORES ARTILHEIROS DA HISTÓRIA DO PALMEIRAS

– Números do site oficial do clube

1º – Heitor – 315 gols

2º – César Maluco – 182 gols

3º – Ademir da Guia – 155 gols

4º – Lima – 148 gols

5º – Servílio – 139 gols

6º – Rodrigues Tatu – 131 gols

7º – Humberto Tozzi – 127 gols

8º – Evair – 126 gols

9º – Luizinho – 122 gols

Tupãzinho – 122 gols

11º – Caetano Imparato – 117 gols

12º – Echevarrieta – 113 gols

13º – Romeu Pellicciari – 108 gols

Leivinha – 108 gols

15º – Ministro – 106 gols

Liminha – 106 gols

17º – Jorge Mendonça – 103 gols

18º – Américo Murolo – 102 gols

19º – Edmundo – 99 gols

20º – Jorginho Putinatti – 95 gols

21º – Mazzola – 90 gols

22º – Lara – 88 gols

23º – Ademar Pantera – 87 gols

24º – Toninho Catarina – 84 gols

25º – Canhotinho – 81 gols

26º – Julinho Botelho – 80 gols

27º – Alex – 78 gols

28º – Edu Bala – 76 gols

29º – Jair Rosa Pinto – 74 gols

30º – Vavá – 72 gols

Dudu – 72 gols

