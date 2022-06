Dudu se torna um dos 25 maiores artilheiros da história do Palmeiras Atacante marcou na vitória sobre o Coritiba

Maior artilheiro do Palmeiras neste século, Dudu agora é também um dos 25 maiores goleadores do clube em todos os tempos. Neste domingo, na vitória por 2 a 0 sobre o Coritiba, no Paraná, o camisa 7 marcou seu 81ª tento pelo Alviverde, empatando com Canhotinho, que defendeu o time entre as décadas de 40 e 50, e Julinho Botelho, destaque nos anos 60. Heitor, com 323 gols, lidera com folga.





Revelado pelo Cruzeiro, o atacante chegou ao Palmeiras pela primeira vez em 2015, quando foi contratado junto ao Dínamo de Kiev, da Ucrânia. Sua passagem durou até 2020, quando se transferiu por empréstimo para o Al-Duhail, do Catar. Retornou ao clube paulista no ano passado, sendo importante na conquista da Libertadores.

Aos 30 anos de idade, Dudu agora soma 366 jogos com a camisa palmeirense e 81 bolas na rede. Desde que voltou, são 11 gols – seis nesta temporada – e seis assistências em 61 atuações.

MAIORES ARTILHEIROS DA HISTÓRIA DO PALMEIRAS

1º – Heitor – 323 gols

2º – César Maluco – 182 gols

3º – Ademir da Guia – 155 gols

4º – Lima – 148 gols

5º – Servílio – 139 gols

6º – Rodrigues Tatu – 131 gols

7º – Humberto Tozzi – 127 gols

8º – Evair – 126 gols

9º – Luizinho – 122 gols

Tupãzinho – 122 gols

11º – Caetano Imparato – 117 gols

12º – Echevarrieta – 113 gols

13º – Romeu Pellicciari – 109 gols

14º – Leivinha – 108 gols

15º – Liminha – 106 gols

16º – Jorge Mendonça – 103 gols

Ministro – 103 gols

18º – Américo Murolo – 102 gols

19º – Edmundo – 99 gols

20º – Jorginho Putinatti – 95 gols

21º – Mazzola – 90 gols

22º – Lara – 87 gols

Ademar Pantera – 87 gols

24º – Toninho Catarina – 84 gols

25º – Dudu – 81 gols

Canhotinho – 81 gols

Julinho Botelho – 81 gols

