Dudu retorna aos treinos no Cruzeiro, mas futuro no clube está indefinido

O atacante Dudu foi reintegrado ao elenco do Cruzeiro após o episódio envolvendo o atrito do atleta com o técnico Leonardo Jardim. Uma reunião nesta quarta-feira entre o estafe do atacante e a diretoria do clube selou o seu retorno aos treinos. Apesar da aproximação entre as partes, o futuro do camisa 7 na equipe mineira está indefinido.

A partir de agora, ele volta a ficar à disposição da comissão técnica. No entanto, o jogador não deve retornar ao time titular de imediato e terá de brigar por uma vaga na equipe. A informação desta reviravolta foi inicialmente divulgada pela Band.

A permanência do atacante no Cruzeiro também não está certa. Barrado pelo treinador português, Dudu demonstrou todo o seu descontentamento. O estopim para o seu afastamento foi o questionamento do atleta após o confronto do time mineiro contra o Palestino, no Chile, em compromisso válido pela Copa Sul-Americana.

O conjunto celeste acabou derrotado pelo rival, complicou a sua situação no torneio após perder o terceiro jogo seguido, e tem remotas chances de se classificar à próxima fase.

A diretoria aguarda agora os próximos passos dessa tumultuada relação. Alguns clubes já manifestaram interesse no atleta no caso de uma rescisão ser oficializada.