Dudu reclama de reserva no Cruzeiro e ‘questiona’ técnico Leonardo Jardim: ‘Sequência boa’

Apesar de ter iniciado o jogo em que o Cruzeiro foi derrotado pelo Palestino, do Chile, como titular, o atacante Dudu manifestou o seu descontentamento com o técnico português Leonardo Jardim após a partida desta quinta-feira, válida pela Copa sul-americana.

A declaração vem em um momento de alta tensão no clube mineiro. Ainda sem pontuar no torneio, o time celeste acumulou a terceira derrota em três rodadas e amarga a lanterna do Grupo E. O revés praticamente elimina a equipe nacional ainda na primeira fase da competição.

“Eu não me sinto bem (na condição de reserva). Quando a gente é titular a vida inteira e começa a ficar no banco, precisamos nos adaptar. A meu ver, estava em uma sequência boa (de jogos) e não sei por que o treinador optou (pela barração)”, afirmou o atacante na zona mista.

Em meio ao momento turbulento no departamento de futebol pelos maus resultados, Dudu disse que, apesar de insatisfeito, vai acatar as determinações do chefe. “A gente respeita a opinião. A opção (diante deste cenário) é seguir trabalhando para voltar ao time”, comentou.

Contra o Palestino, o atleta atuou por todo o primeiro tempo, mas acabou sendo substituído aos 20 minutos da etapa complementar. Nesta sua nova passagem pelo Cruzeiro, o jogador entrou em campo 17 vezes, marcou dois gols e não deu nenhuma assistência.

Ao lado de Gabigol, Dudu foi anunciado como um dos principais reforços para a temporada 2025. O clube investiu ainda em outros nomes de peso como o goleiro Cássio (que falhou no segundo gol contra o Palestino) e o zagueiro Fabrício Bruno. No entanto, a falta de resultados vem irritando a direção cruzeirense.

Pedro Lourenço, presidente da SAF do clube, fez cobranças ao CEO Alexandre Mattos por conta do desempenho do time e admitiu que o departamento de futebol cometeu muitos erros na montagem da equipe para a temporada.