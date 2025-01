Dudu rebate comentário de Leila Pereira e xinga a presidente do Palmeiras

Um dos maiores ídolos recentes da história do Palmeiras, o atacante Dudu utilizou o Instagram nesta segunda-feira, 13, para rebater um comentário da presidente alviverde, Leila Pereira, e não mediu as palavras em seu comentário.

“O comentário estava pesado e mandaram eu sair pela porta dos fundos!!!Minha história foi gigante e sincera diferente da sua, Sra. Leila Pereira. Me esquece VTNC”, disparou o jogador.

A resposta de Dudu ocorreu após uma entrevista à imprensa na manhã desta segunda em que Leila fez duras críticas ao agora jogador do Cruzeiro.

“No meio do ano passado, depois de ter sofrido aquela grave lesão, em que ficou 9 meses parado, o Dudu procurou o Cruzeiro. Eu autorizei, ele foi vendido no meio do ano, e vocês viram tudo que aconteceu. Foi vendido por um valor relevante para o Palmeiras, houve envolvimento de torcida. Acabou indo no final do ano, gerando um prejuízo de milhões para o Palmeiras”, disparou.

“No meio do ano falei que o ciclo dele [Dudu] estava terminado, e eu estava certa. Esperou-se até o final do ano para ele sair sem que o Palmeiras ganhasse nada. É completamente diferente do Rony, que não foi se oferecer para clube nenhum”, seguiu.

“Se ele não quiser ir (embora do Palmeiras), não tem problema, vai continuar nos ajudando. O Rony sairia pela porta da frente, o Dudu saiu pela porta dos fundos”, concluiu.