Dudu projeta reencontro com o Grêmio na Libertadores: ‘Temos de nos impor mais’

Após o empate por 1 a 1 pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Grêmio voltam a se enfrentar nesta terça-feira, em Porto Alegre, pelo duelo de ida das quartas de final da Copa Libertadores da América. O atacante alviverde Dudu comentou sobre o que a equipe pode levar de aprendizado do jogo do último sábado à noite, na arena gremista.

“A gente pode aproveitar os espaços que o Grêmio vai dar e sair em velocidade. E de ruim é que temos que nos impor mais, não podemos recuar como aconteceu. Temos que continuar trabalhando para levar um bom resultado para casa”, afirmou Dudu. “O Grêmio tem bastante a posse de bola, é o estilo de jogo deles, e o nosso estilo é contra-atacar”, acrescentou.

Para o atacante, o empate pelo Campeonato Brasileiro não foi um bom resultado para o Palmeiras. Dudu abriu o placar aos 13 minutos de jogo, mas a equipe sofreu o empate aos 42 da etapa final em um chute de longe do zagueiro David Braz.

Com o resultado, o Palmeiras está há seis jogos sem vencer no Brasileiro. O time tem 30 pontos e ocupa a terceira colocação, atrás de Flamengo e Santos. “Se a gente saísse atrás e conseguisse empatar, seria um resultado bom. Mas tomando um gol no finalzinho não é um bom resultado. Temos de trabalhar mais para voltarmos a vencer no campeonato”, analisou Dudu.

Felipão e Renato Gaúcho utilizaram equipes com diversos jogadores reservas no duelo deste sábado pelo Brasileirão. A partida de terça-feira será às 21h30, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. O jogo de volta do mata-mata ocorrerá uma semana depois, no mesmo horário, no Pacaembu.