Dudu pode igualar números de vitórias de Marcos pelo Palmeiras no século XXI Se o Verdão vencer o Flamengo, o atacante igualará os 182 triunfos do arqueiro campeão da Libertadores em 1999

Dudu é um dos jogadores símbolo da reconstrução do Palmeiras e vem acumulando altos índices e títulos expressivos com a camisa alviverde. Neste domingo (12), o ídolo da torcida e artilheiro do Allianz Parque pode atingir mais uma marca em sua história no Verdão.

Em caso de vitória do Palmeiras diante do Flamengo, pela 20ª rodada do Brasileirão, Dudu pode igualar ao outro ídolo palmeirense, o goleiro Marcos, como jogador com mais vitórias pelo time no século XXI. Atualmente, o santo do Palestra Itália é o único atleta com 182 triunfos defendendo o clube.

– Todo mundo sabe o carinho e amor que tenho pelo Palmeiras e fico contente por escrever a minha história aqui. Ter a oportunidade de igualar uma marca do Marcão, que é um dos maiores ídolos do clube, me deixa orgulhoso e ainda mais motivado para seguir me dedicando todos os dias para continuar melhorando e ajudando o clube a conquistar os objetivos – disse o atacante.

Protagonista dos dois últimos títulos brasileiros do Alviverde Imponente, Dudu sabe a importância e a dificuldade de um confronto com o clube carioca. O camisa 4+3 enfrentou o time rubro-negro em dez oportunidades e marcou três gols. Foram quatro vitórias, quatro empates e apenas duas derrotas.

– O Brasileiro é um campeonato duro demais. Todas as partidas são complicadas e amanhã não será diferente. O Flamengo, assim como o Palmeiras, vem disputando títulos nos últimos anos e é uma das principais equipes do país. É aquele típico jogo que todo mundo gosta de atuar e comigo não é diferente. Já tive a sorte de fazer alguns gols contra eles e espero poder realizar mais uma boa partida amanhã. Será bem complicado, mas estamos focados e iremos em busca da vitória.

Tido como o grande reforço para a temporada 2021, o jogador reconhece e valoriza o papel do Maior Campeão Nacional em sua carreira.

– Já falei várias vezes que o Palmeiras mudou a minha vida. Estou muito feliz por ter voltado ao clube e por estar conseguindo ajudar o time em campo. Espero conquistar ainda muitas outras vitórias, marcas e títulos com essa camisa.

Com grandes chances de ser titular, Dudu e os demais jogadores do Verdão enfrentam o Flamengo, a partir das 16h (horário de Brasília), no Allianz Parque.

