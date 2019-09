Dudu pede ‘gás final’ ao Palmeiras no 2º turno para brigar por título

O Palmeiras terminou o primeiro turno do Campeonato Brasileiro na vice-liderança, a três pontos do líder Flamengo. Na noite deste sábado, com a vitória por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, a equipe alviverde ultrapassou o Santos. Após a partida, o atacante Dudu pediu um “gás final” ao time no segundo turno para brigar pelo título.

“Foi um bom jogo. Quando vence, é bom. Jogamos contra uma grande equipe, que não passa por um bom momento, mas tem bons jogadores. Fizemos o planejado e o importante é vencer. Conseguimos a vice-liderança e agora é reta final. A gente tem que dar um gás final no segundo turno para buscar o título”, afirmou Dudu, mesmo ainda tendo pela frente mais 19 rodadas na competição.

O lateral-esquerdo Diogo Barbosa também falou depois da vitória sobre o Cruzeiro. Ele valorizou o trabalho de Mano Menezes, que foi contratado no último dia 3. O treinador comandou a equipe em três partidas e está com 100% de aproveitamento.

“Vínhamos em uma fase ruim, no pós-Copa América nosso time caiu muito. Com a mudança, o Mano teve pouco tempo para trabalhar, mas tentou implementar o estilo de jogo dele e vem surtindo efeito. As vitórias nos dão confiança para continuar na briga pelo título. Foram muito importantes essas vitórias, principalmente em casa para trazer o torcedor para o nosso lado”, afirmou Diogo Barbosa.

Com apenas o Campeonato Brasileiro para disputar até o fim desta temporada, o Palmeiras volta aos trabalhos de olho no Fortaleza, rival da próxima rodada. A partida será no próximo domingo, no Castelão. O Flamengo ainda está na disputa da Copa Libertadores.