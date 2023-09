Dudu passa por cirurgia e agradece apoio antes de iniciar longo período de recuperação

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/09/2023 - 12:53 Compartilhe

O atacante Dudu, do Palmeiras, foi submetido a uma cirurgia nesta terça-feira após a ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) e a lesão no menisco que sofreu no joelho direito há uma semana. Em publicação no Instagram, o jogador de 31 anos publicou uma foto no hospital, com a perna imobilizada, e fez um agradecimento pelas mensagens de apoio que tem recebido.

“Pessoal, primeira etapa concluída e deu tudo certo. Muitíssimo obrigado por cada mensagem de carinho. O apoio de vocês está sendo e será fundamental na minha evolução. Estamos juntos nessa. Foco na recuperação e bora para cima”, escreveu o ídolo palmeirense.

Dudu se lesionou ainda no primeiro tempo da vitória por 1 a 0 sobre o Vasco, dia 27 de agosto, no Allianz Parque, e foi substituído por Breno Lopes. O Palmeiras não divulga prazos para recuperação seus jogadores lesionados, mas, para lesões como a sofrida pelo atacante, o tempo estimado é de no mínimo seis meses. O período, contudo, pode chegar a cerca de nove meses. O certo é que ele não joga mais nesta temporada.

A ruptura do LCA é uma das mais preocupantes entre os atletas de alto rendimento. Bruno Henrique, atacante do Flamengo, ficou afastado por quase um ano após sofrer lesão do tipo, em 2022, e teve de passar por reconstrução ligamentar. Em cenário semelhante, Dudu deve retornar somente no início do próximo ano, para a disputa do Campeonato Brasileiro.

Aos 31 anos, Dudu foi preservado em muitos momentos pelo técnico Abel Ferreira nesta temporada – foi titular em dois terços dos jogos do Brasileirão – e, nos números, ficou abaixo de seu desempenho usual. Em 42 jogos disputados, marcou três gols e deu sete assistências.

