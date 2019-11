Dudu lamenta segunda derrota consecutiva do Palmeiras: ‘Tomamos gol de bobeira’

O atacante Dudu começou entre os reservas do Palmeiras na derrota para o Fluminense por 1 a 0, nesta quinta-feira, no Maracanã, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Ele entrou no segundo tempo, mas também não conseguiu melhorar o time para virar o placar contra o adversário carioca. Ainda no gramado, o jogador lamentou a segunda derrota consecutiva e o mau futebol apresentado.

“Temos de melhorar, procurar melhorar nesses três jogos que faltam. A gente está oscilando muito dentro dos jogos, tomamos gol de bobeira. Temos de conversar para melhorar e voltar a vencer”, disse.

O Palmeiras desperdiçou a oportunidade de assumir a vice-liderança, já que o Santos perdeu para o Fortaleza por 2 a 1, também nesta rodada. As duas equipes continuaram empatadas com 68 pontos, mas o time alvinegro leva vantagem no número de vitórias (20 a 19).

Na próxima rodada, a equipe do técnico Mano Menezes terá pela frente o campeão Flamengo, que vem de goleada por 4 a 1 sobre o Ceará, em duelo agendado para o Allianz Parque. “infelizmente não estão vindo as vitórias. Tem de melhorar, trabalhar mais para voltar a vencer”, concluiu Dudu.