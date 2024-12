Dudu fora do Palmeiras: o que sabemos sobre o futuro do atacante

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 12/12/2024 - 19:05 Para compartilhar:

Dudu está oficialmente livre no mercado da bola. Depois de dez anos vestindo a camisa do Palmeiras, com uma breve passagem pelo Al-Duhail, do Catar, o jogador de 32 anos chegou a um acordo com a diretoria e antecipou o fim de seu contrato, que ia até dezembro de 2025, nesta quinta-feira. O atleta é bastante cobiçado por equipes da primeira divisão e pode definir seu futuro nos próximos dias.

O principal interessado em Dudu é o Cruzeiro. O jogador foi revelado nas categorias de base do time mineiro e por pouco não retornou à equipe de Minas Gerais em junho, mas a negociação não se concretizou. Os cruzeirenses chegaram a anunciar um acordo pela assinatura de contrato do atleta, mas o atacante decidiu pela permanência no Palmeiras após o assunto repercutir mal entre os torcedores.

Apesar de o negócio com o Cruzeiro ter ‘melado’, o clube mineiro permanece como um dos favoritos para receber Dudu em 2025. Mesmo após o fechamento da janela de transferências, o jogador manteve conversas com a direção cruzeirense, encabeçada pelo CEO Alexandre Mattos, diretor de futebol responsável por levar o atacante ao Palmeiras em 2014. O atleta teve poucos minutos entre os titulares com Abel Ferreira em 2024 e acredita em uma mudança de ares para recuperar o bom futebol.

Vice da Copa Sul-Americana e fora da próxima edição da Copa Libertadores, o Cruzeiro, mantém o plano de investir pesado para aumentar o nível de sua equipe. A SAF cruzeirense foi recentemente adquirida pelo empresário Pedro Lourenço, que deseja uma postura mais agressiva do clube no mercado. No meio de 2024, eles acertaram com nomes importantes, como Cássio, que findou a passagem de 11 anos no Corinthians após amargar a reserva, e o promissor atacante Kaio Jorge, ex-Santos.

O time da Vila Belmiro é outro que vê com bons olhos a contratação de Dudu, mas corre por fora e tem poucas chances de fechar com o jogador. Um dos empecilhos é o alto salário do atacante, que recebia um salário de aproximadamente R$ 2,1 milhões no Palmeiras. O fato de a equipe santista ser rival dos palmeirenses também pesa contra um acerto. De volta à primeira divisão, o Santos avalia oportunidades de mercado para reforçar o time para 2025. Rumores dão conta de que outro palmeirense que interessa aos santistas é o atacante Rony.

Dudu está no panteão dos maiores ídolos da história do Palmeiras, com 12 títulos conquistados com a camisa alviverde: Copa do Brasil (2015), do Campeonato Brasileiro (2016, 2018, 2022 e 2023), da Libertadores (2020 e 2021), do Campeonato Paulista (2020, 2022 e 2023), da Recopa Sul-Americana (2022) e da Supercopa do Brasil (2023). O atacante somou 88 gols e 102 assistências ao longo de 462 jogos.