Dudu faz exames e testes físicos no Atlético-MG; janela fechada impede estreia contra Cruzeiro

Dudu iniciou sua passagem pelo Atlético-MG para valer nesta segunda-feira. O experiente atacante esteve pela primeira vez no CT do clube para a realização dos exames médicos e os testes físicos. O próximo duelo do novo time pelo Brasileirão será contra o Cruzeiro, que o dispensou, no domingo, mas ele não poderá fazer a estreia por causa da janela de transferências fechada.

Na verdade, Dudu ficará apenas treinando pelas próximas três semanas. A próxima janela de transferências, excepcional por causa do Mundial de Clubes, mas que valerá para todos os clubes nacionais, abre no dia 2 de junho, quando enfim será inscrito e tentará mostrar que foi injustiçado na antiga casa em Belo Horizonte.

O jogador, porém, já demonstrou que é pé quente e que está “em casa”. Ele estava ao lado de Gabriel Menino, que se recupera de lesão e com o qual jogou no Palmeiras, nas tribunas da Arena MRV, domingo, e celebrou bastante o triunfo por 3 a 2 obtido nos acréscimos diante do Fluminense, pelo Brasileirão.

Menino, por sinal, foi a campo nesta segunda para atividades separadas ainda tratando do problema no joelho esquerdo. O volante, assim como o lateral-esquerdo Guilherme Arana, ainda faz atividade de fisioterapia e transição física.

Antes do clássico com o Cruzeiro, o Atlético-MG tem compromisso em clima de decisão com o Caracas, da Venezuela, pelo embolado Grupo H, quinta-feira, com portões fechados na Arena MRV. A surpreendente derrota para o lanterna Deportes Iquique (4 pontos) deixou a equipe em segundo, com os mesmos cinco pontos dos venezuelanos. O Cienciano lidera com 6.