Dudu exibe taças conquistadas no Palmeiras: ‘Um pouquinho da minha história’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/12/2024 - 21:25 Para compartilhar:

Perto de deixar o Palmeiras, o atacante Dudu fez um post em sua rede social, nesta terça-feira, exibindo todos os 33 troféus individuais e coletivos que conquistou com o clube. Apesar de ter contrato até o fim de 2025, Dudu não deve continuar no clube na próxima temporada.

Na imagem, o atacante aparece sentado em uma escada, rodeado pelos troféus. “Um pouquinho da minha história no Palmeiras”, escreveu Dudu. Com 12 taças pelo Palmeiras, ele é o atleta que mais conquistou títulos no clube. Foram uma Copa do Brasil, uma Supercopa do Brasil, um Recopa, duas Libertadores, três Campeonatos Paulistas e quatro Campeonatos Brasileiros.

A iminente saída do atacante não é uma novidade. No meio do ano ele chegou a ser anunciado pelo Cruzeiro, mas recuou e acabou ficando no Palmeiras. No último domingo, na última rodada do Brasileirão, Dudu entrou em campo no segundo tempo da derrota para o Fluminense por 1 a 0 no que deve ter sido sua despedida com a camisa alviverde.

Um dos clubes interessados em contar com o atacante na próxima temporada é o Santos. Outro que segue monitorando a situação de Dudu é o Cruzeiro, clube onde o jogador foi revelado.

Veja as conquistas de Dudu pelo Palmeiras:

Copa do Brasil – 2015

Supercopa do Brasil – 2023

Recopa Sul-Americana – 2022

Libertadores – 2020 e 2021

Campeonato Paulista – 2020, 2022 e 2023

Campeonato Brasileiro – 2016, 2018, 2022 e 2023