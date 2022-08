Dudu exalta reação, mas pede mais foco ao Palmeiras: ‘A gente queria vencer’

Estadão Conteúdo 04/08/2022 - 0:04 Compartilhe

O empate por 2 a 2 com o Atlético-MG nesta quarta-feira, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores, foi muito celebrado pelos palmeirenses, até porque o time perdia por 2 a 0 no início do segundo tempo no Mineirão. Embora existam motivos para se empolgar para o jogo de volta, na semana que vem, o atacante Dudu manteve os pés no chão e fez um alerta sobre o que ele chamou de falta de foco do grupo na primeira metade da partida.

“Não é o resultado que a gente queria, a gente queria vencer, mas, pela circunstância, levando 2 a 0 e buscando o empate… jogar aqui no Mineirão é sempre difícil. A equipe fez um bom jogo, não fez bom primeiro tempo, mas conseguimos reagir. O jogo está aberto. O Galo pode chegar lá e fazer um grande jogo. A gente espera estar mais focado na quarta-feira para buscar a classificação”, comentou o ídolo alviverde.

O Palmeiras encerrou o primeiro tempo sofrendo um gol de pênalti de Hulk e iniciou o segundo amargando um gol contra de Murilo, que se redimiu ao diminuir, aos 14. O gol de empate foi marcado pelo jovem meio-campista Danilo, mais uma vez sendo decisivo para o time de Abel Ferreira, a quem deu parte dos méritos pela vitória.

“A gente lutou até o final para conseguir empatar o jogo. A gente está acostumado com decisão, está acostumado com jogo grande”, comentou o jogador de 21 anos. “Dentro de campo, ser um time cascudo, com experiência, em mata-mata ajudou. O professor fez um ajuste no intervalo e conseguimos voltar a ser o Palmeiras, jogar como costumamos jogar.”, concluiu.

A decisão da vaga nas semifinais da Libertadores está marcada para a próxima quarta-feira, dia 10, no Allianz Parque, a partir das 21h30, e os dois times jogam por uma vitória simples para avançar. Qualquer empate leva a disputa aos pênaltis. Antes, no domingo, o Palmeiras enfrenta o Goiás pelo Brasileirão.

