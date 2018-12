Dudu está na capa da Forbes como um ‘jovem talento que brilhou no Brasil’ em 2018

A boa fase do atacante Dudu parece ter ultrapassado o futebol. O destaque do Palmeiras na conquista do Deca no Campeonato Brasileiro é capa da edição da revista Forbes, edição Brasil, como um exemplo de jovem talento que brilhou no País tendo menos de 30 anos de idade.

O jogador do Palmeiras faz parte de uma lista com 90 jovens de até 30 anos de idade, que foram selecionados e separados em diversas categorias: Artes & Espetáculos/Entretenimento; Artes plásticas/Design/Estilo; Ciência/Educação; Direito/Política; Esportes; Finanças; Gastronomia; Indústria; Música; Tecnologia; Terceiro setor; Varejo/E-commerce; Web.

Outro nome do esporte que ganhou destaque é a skatista Letícia Bufoni, de 25 anos. Dudu aparece na capa da Forbes Brasil ao lado de Aisha Mbikila (artista plástica), Isabelle Drummond (atriz), Renata Vanzetto (chefe de cozinha), Kim Kataguiri (deputado federal eleito) e Pyon Lee (youtuber).

Dudu foi um dos destaques do Palmeiras na conquista do Brasileirão e ganhou diversos prêmios individuais. Inclusive, foi eleito o craque do campeonato em eleição realizada pela CBF. O jogador tem sido sondado por clubes da China e pode deixar o clube alviverde em breve.