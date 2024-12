Dudu diz que vai explicar negociação frustrada com Cruzeiro em junho em sua apresentação

Em suas primeiras declarações como jogador do Cruzeiro, o atacante Dudu afirmou que vai explicar ao torcedor mineiro, em sua entrevista coletiva de apresentação, a negociação frustrada com o time no meio do ano. O jogador, que deixou o Palmeiras há cerca de 10 dias, chamou o episódio de “contratempo”.

“Sabemos que no meio do ano teve aquele contratempo, mas no momento certo a gente vai explicar melhor ao torcedor, que vai entender melhor a situação”, declarou Dudu, em entrevista ao canal Samuca TV. “O que aconteceu no meio do ano, o torcedor ainda vai entender depois que eu der a minha coletiva no dia 3 (de janeiro).”

Dudu se refere à negociação frustrada com o Cruzeiro no meio da temporada. Em junho, o clube mineiro anunciou a contratação do jogador nas redes sociais. Tudo estava encaminhado. Porém, a reação da torcida palmeirense e até de ídolos do clube fez Dudu recuar no acerto.

Em seu retorno aos jogos do Palmeiras, o jogador perdeu espaço no time titular comandado por Abel Ferreira. A presidente Leila Pereira deu declarações na época mostrando insatisfação com o recuo do jogador.

Em sua primeira entrevista como jogador do Cruzeiro, Dudu agradeceu o apoio de Alexandre Mattos e do presidente Pedro Lourenço, dono da SAF do clube mineiro. “Fico feliz pela confiança e pelo carinho do Alexandre (CEO), do Pedrinho (presidente). A palavra que dei para eles, estou cumprindo”, afirmou.

Dudu afirmou também que passou os últimos meses se preparando para chegar ao Cruzeiro em alto nível. “Me preparei durante quatro ou cinco meses para chegar ao Cruzeiro bem no ano que vem. Espero contar com o apoio do torcedor. Não só eu, mas todos os jogadores”, declarou. “Já estou ansioso para estar em campo, para vestir essa camisa.”