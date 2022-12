Dudu deve completar mais de dez anos de Palmeiras e irá atrás de recordes

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 24/12/2022 - 5:00 Compartilhe





Demorou, mas a novela da renovação de Dudu com o Palmeiras terminou. Na última sexta-feira, clube e jogador assinaram o contrato que mantém o ídolo no Verdão até dezembro de 2025, podendo esticar essa permanência até 2026, dependendo do número de partidas atingidas. Com isso, o camisa 7 tende a bater mais recordes e ficar ainda mais importante na história alviverde.

Contratado em 2015, Dudu vai completar oito anos vinculado ao Palmeiras neste início de 2023. Ainda que tenha saído por um ano, ele estava apenas emprestado e seguia como jogador palmeirense no período. Com mais dois anos garantidos pela renovação, o atacante vai completar incríveis dez anos de clube em 2025, podendo completar 11 se obtiver a prorrogação automática.





Sendo assim, Dudu ganha mais tempo para fazer ainda mais história pelo Verdão. Durante esses seus anos defendendo o manto palestrino, são nove títulos conquistados, o que já coloca ele como o sexto jogador com mais títulos desde a fundação do clube. Os líderes no quesito são Ademir da Guia e Junqueira, que levantaram 12 taças cada um durante suas longas passagens pelo Alviverde.

Essa talvez seja a marca mais importante que Dudu poderá bater durante os próximos anos, ou até mesmo igualar em 2023, caso o Palmeiras repita o que fez em 2020 e em 2022, ganhando três títulos em uma temporada. Ainda que seja complicado comparar, o camisa 7 subirá alguns degraus no ranking de importância histórica no clube, já que se trata de algo muito improvável de alcançar.

Com média de 58 jogos por temporada no Palmeiras, se seguir nessa toada nos próximos três anos, Dudu poderá fazer mais 175 jogos no período. Somados aos 401 confrontos que ele já tem pelo clube, poderia chegar a 576 duelos. Isso o igualaria a Luís Pereira, o sexto jogador que mais jogou pelo Verdão. Além do histórico zagueiro, o Baixola também ultrapassaria São Marcos (533 jogos).

Dudu fechou mais dois anos de contrato com o Verdão (Foto: Cesar Greco/Palmeiras)





Em caso de renovar por mais uma temporada (2026) e mantiver sua média de jogos por ano (por volta de 58), Dudu poderia atingir a segunda posição no ranking de quem mais atuou pelo Alviverde. Seriam cerca de 634 duelos com a camisa palestrina, apenas atrás de Ademir da Guia (902 partidas), ficando à frente de nomes como Emerson Leão (621) e Waldemar Fiume (620).

Outras marcas importantes que podem ser atingidas nesses próximos anos são referentes ao Campeonato Brasileiro. Atualmente, Dudu é o terceiro que mais defendeu o Palmeiras no Brasileirão com 213 jogos. Se repetir as 38 rodadas que jogou em 2022, o camisa 7 chegará aos 251 jogos, superando o líder desse ranking que é Emerson Leão, com 232 confrontos na competição.

Em relação ao número de gols no Brasileirão, Dudu também está próximo de ser o recordista na história palmeirense. O atacante tem 50 gols, restando 11 para igualar César Maluco, que tem 61. Assim como o números de jogos, trata-se de uma marca factível de ser atingida pelo “Baixola”.

Dudu, assim como seus companheiros de elenco, estão na segunda etapa dos treinos de pré-temporada com atividades remotas monitoradas pelo Núcleo de Saúde e Performance. A partir do dia 2 de janeiro, os jogadores retornam para a Academia de Futebol e iniciam os trabalhos presenciais. A estreia em 2023 será no dia 14 de janeiro, contra o São Bento, às 20h30, no Allianz.

