Dudu deixa renovação de contrato nas mãos do Palmeiras: ‘Se não renovar, tem outros clubes’

O Palmeiras conquistou mais uma vitória no Brasileirão ao bater o América-MG, de virada, por 2 a 1, no Allianz Parque. Mas nem mesmo levantar a taça para a sua torcida impediu que se falasse do futuro de Dudu no clube. O atacante, que há meses conversa sobre renovação contratual, deixou a questão nas mãos da diretoria palmeirense.

Logo após a partida, na zona mista da arena alviverde, o camisa 7 falou com a imprensa já com a medalha no peito, porém não fugiu das perguntas sobre a prorrogação de seu vínculo com o Verdão. Atualmente, ele se encerra em dezembro de 2023, mas segundo Dudu, seu estafe já fez tudo o que o clube pediu até aqui.

– Eu fiz um grande ano aqui com o Palmeiras, conquistei títulos, a renovação a gente deixa para o Palmeiras, a gente já fez tudo o que Palmeiras pediu. Isso a gente deixa com o Anderson (Barros, diretor de futebol), com a presidente (Leila Pereira). A gente quer renovar, mas se não acontecer, bola pra frente, tenho mais um ano de contrato, vou cumprir e depois a gente vê o que vai acontecer.

Segundo apuração do LANCE!, inicialmente o jogador pediu mais quatro anos de contrato além do que já está em vigor, mas o Palmeiras gostaria de fechar mais duas temporadas. Em uma nova rodada, o estafe de Dudu diminuiu a pedida para três anos e depois disso os avanços não aconteceram mais. Agora, o atacante deixa a “bomba” novamente com o clube e deixou claro que tem mercado.

– Quando acabar (o contrato) vou ter 34 anos, quero jogar mais um pouco. Tenho desejo de continuar escrevendo minha história aqui se renovar, mas se não renovar, bola para frente, a gente tem vários outros clubes. É ficar tranquilo nessa questão e deixar para quem tem que resolver, resolver – concluiu o camisa 7.

Dudu completou 400 jogos com a camisa do Verdão, clube que ele defende desde 2015 e conquistou nove títulos. São três Brasileiros, duas Libertadores, uma Copa do Brasil, dois Paulistas e uma Recopa.

Dudu falou sobre renovação com Verdão (Foto: Reprodução/LANCE!TV)

