Dudu comenta críticas da imprensa ao Palmeiras e projeta final da Libertadores: ‘Flamengo é favorito, mas temos nosso valor’

O atacante Dudu é um dos grandes jogadores do Palmeiras no Século XXI. O atleta, que retornou ao Verdão em julho, vem sendo uma peça importante no time de Abel Ferreira e anotou o gol que classificou o Verdão à final da Libertadores.

Em entrevista ao repórter Rodrigo Fragoso, da TNT Sports, o atleta relembrou as críticas sofridas pela equipe na temporada, defendendo o estilo de jogo palmeirense.

– Acho que o pessoal às vezes não vê os números, porque o Palmeiras é um dos melhores ataques da Libertadores e do Brasileirão, então acho que eles não enxergam essas coisas. Se você for ver os times brasileiros, de 10 gols que fazem no Brasileirão, sete ou oito são de contra-ataque. Não são só times que tem posse de bola que ganham o jogo. Quando dá pra ter, nós vamos ter, mas quando for pra jogar com contra-ataque, vamos jogar no contra-ataque. O Abel usa os jogadores que tem e se ele tem jogadores de velocidade e de explosão, não pode ir no foco do que as pessoas querem que o time seja. A gente está no caminho certo, na final da Libertadores e vivos na disputa do Brasileirão.

Além disso, o atleta comentou sobre o suposto favoritismo atleticano na semifinal da competição continental e, também, projetou o confronto contra o Flamengo, reconhecendo que o adversário vem jogando melhor.

– Falaram que dos quatro que estavam na semifinal, o nosso time era o que menos jogava (risos), mas acho que a gente tem que deixar isso para as pessoas falarem, como o Abel sempre nos fala, nosso foco é fazer aquilo que precisamos fazer. Sabemos que se a final fosse hoje, o Flamengo seria favorito, eles estão jogando melhor, estão jogando um futebol mais bonito. Mas a gente tem o nosso valor, tem os nossos jogadores, tem nosso jeito de jogar e esperamos que quando acontecer a final, a gente esteja bem.

Por fim, o atacante deixou evidente a sua felicidade de vestir a camisa do Palmeiras e afirmou que uma possível renovação contratual depende apenas da diretoria.

– Eu tenho contrato até dezembro de 2023, então até essa data eu vou estar jogando, aí depois é esperar o Palmeiras decidir se vai querer renovar ou não, né? Mas eu estou feliz no Palmeiras, todo mundo sabe! Um dos motivos que me fizeram ir pro Qatar ficou no passado, nem quero comentar mais sobre isso. O importante é que eu voltei feliz, voltei em alto nível, disputando títulos e espero conquistar essa Libertadores no dia 27. Espero também conseguir continuar brigando pelo Brasileirão, apesar de saber que muito difícil, nós não podemos desistir. Estamos em segundo lugar e vamos sim brigar por esse título até o fina.

Dudu chegou ao Palmeiras em 2015 e, rapidamente, conquistou o carinho da torcida. Principal artilheiro da história do Allianz Parque, o atleta levantou três troféus nacionais (Copa do Brasil – 2015 – e Brasileirão – 2016, 2018), além de participar da campanha campeã paulista de 2020.

