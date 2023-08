Dudu Camargo se envolve em polêmica com garoto de programa: ‘Ele cagou em mim’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/08/2023 - 9:48 Compartilhe

Em uma live no Instagram, na segunda-feira, 31, o garoto de programa Arthur Mondelo revelou que o ex-apresentador do SBT Dudu Camargo passou um apuro com ele durante a relação sexual: Dudu teve uma diarreia na hora do sexo.

“Sou eu sim, o acompanhante que saiu com o apresentador, que o apresentador não aguentou e ploft ploft. Eu não contei para as pessoas que eu atendi o apresentador e ele cagou em mim. Aliás, 50% dos clientes fazem isso. Você vai cutucar lá atrás e acha que vai sair o que, meu amor? Ouro? Sorvete? Pelo amor de Deus, me ajuda, né? Coitadinho”, contou Arthur.

“A hora que eu acendi a luz na casa, eu vi que ele estava escondendo o rosto. E eu falei pra ele: ‘você trabalha de que?’ E ele percebeu que não era estranho pra mim. Ele falou: ‘eu trabalho numa rádio’. E aí, no mesmo momento, ele colocou o óculos e falou assim ‘mas eu não sou apresentador’. E eu falei, putz, é o Dudu Camargo”, completou.

Dudu Camargo ainda não se pronunciou sobre as declarações feitas pelo garoto de programa.

Assista ao vídeo:

Arthur Mondelo, o garoto de programa que sofreu "acidente" na cama com o comunicador que foi demitido de sua emissora, se pronunciou sobre o ocorrido: "Um garoto novinho, jornalista, era colírio dos olhos do Silvio Santos. Não foi uma diarreia, ele apenas me sujou." pic.twitter.com/DWYZIyMfq6 — Ale magnos (@allemagns) July 31, 2023

