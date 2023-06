Dudu Camargo é demitido do SBT após sete anos na emissora; apresentador teria defecado em camarim

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 07/06/2023 - 13:59 Compartilhe

O apresentador Dudu Camargo, de 25 anos, que comandou o jornalístico “Primeiro Impacto” por quase sete anos, foi demitido do SBT na segunda-feira (5), segundo informações do site TV Pop, que diz que o contrato de Dudu foi rescindido de maneira unilateral pela alta cúpula da emissora.

Ainda de acordo com o veículo, Felipe Malta ficará no comando do “Primeiro Impacto”.

Motivo da demissão de Dudu Camargo

O TV Pop afirma que o motivo da demissão de Dudu Camargo seria um episódio de mal-estar do apresentador, que teria terminado com o pupilo de Silvio Santos defecando em seu próprio camarim. Ele teria se limpado com uma toalha, mas não jogou o pano no lixo e o escondeu atrás de um micro-ondas.

Outros comunicadores, que também usam o mesmo camarim, reclamaram com a diretoria do canal. Pelas câmeras de segurança, eles encontraram o responsável pela situação constrangedora.

Camargo não teria negado ser o responsável pela caganeira, justificando que sentiu um mal-estar e não conseguiu chegar ao banheiro.

