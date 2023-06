Dudu Barrichello festeja 1ª vitória na Stock Car: ‘Há um mês, não acreditaria’

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/06/2023 - 14:00 Compartilhe

Da frustração de não participar da etapa de Tarumã (RS) para o lugar mais alto do pódio em Cascavel (PR). Eduardo Barrichello viveu neste domingo o auge da sua trajetória na Stock Car até o momento. O piloto de 22 anos viu o pai, Rubens Barrichello, abandonar a prova, mas aproveitou as duas paradas de safety car para ter seu primeiro triunfo na modalidade logo na temporada de estreia como piloto titular.

“Estava muito focado em acelerar, fazer minha estratégia funcionar. Não tremi. Percebi que ia ganhar somente na última curva. Se me falassem há um mês que eu ganharia, não acreditaria”, confessou Dudu após a vitória.

A conquista não poderia chegar em um momento melhor para o jovem. Ele vinha de uma etapa em que apenas assistiu às corridas. No Autódromo de Tarumã, em Viamão (RS), Dudu sofreu um acidente nos treinos, um dia antes da classificação. A equipe da Mobil Full Time não conseguiria reparar o carro a tempo. Além disso, Dudu vinha colocando pressão em si mesmo quanto aos desempenhos nos treinos classificatórios, conforme contou Rubinho.

“Ele sentia que precisava passar para o Q2. Mas o que ele vinha fazendo já era sensacional”, relatou o pai.

Na etapa gaúcha, o vencedor da corrida 2 foi Rubinho. Ele largou em 20º e brigou para chegar até a primeira posição. Depois da conquista, a dedicação da vitória foi para o filho.

Dudu é o filho mais velho do bicampeão da Stock Car e duas vezes vice-campeão da Fórmula 1, Rubens Barrichello. Foi em 2018 que Dudu iniciou a carreira no automobilismo, disputando a Fórmula 4 dos Estados Unidos. Na sequência, ele ainda correu na USF2000, em que conquistou o vice-campeonato em 2020. Depois, fez carreira na Europa, na Fórmula Regional Europeia, entre 2021 e 2022. O piloto já havia corrido na Stock Car como substituto, em etapas de Curitiba e justamente em Cascavel (PR), onde levou a primeira vitória.

Antes mesmo da temporada começar, quando foi confirmada a participação de Dudu e Rubinho na mesma equipe, o pai não segurou o orgulho. Ele definiu isso como a “realização de um sonho”. Já Dudu ainda estava apreensivo para a adaptação na nova modalidade.

A corrida 1 começou com os Barrichellos saindo lado a lado. O atual campeão superou o tempo do filho, deixando-o em 19º e assumindo a 18º posição. Na primeira prova, porém, nenhum dos dois teve destaque.

A segunda bateria foi mais intensa. Com muitos choques, o safety car entrou na pista duas vezes. Uma delas foi quando Rubinho, já com o pneu furado devido ao para-choque torto desde a primeira volta, rodou na pista. Sem condições de seguir, o piloto do carro 111 abandonou a prova.

O segundo safety car coincidiu com a abertura de janela para os boxes. Entre retomada da corrida e ida aos pit stops, Dudu assumiu a ponta, de onde não mais saiu. Cacá Bueno, pentacampeão da Stock Car e atualmente correndo pela KTF Sports, protagonizou um confronto de gerações, mas não conseguiu alcançar o líder.

