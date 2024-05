Dudu Azevedo reflete sobre fama de galã: ‘Nunca usei como cartada principal’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 20/05/2024 - 14:52 Para compartilhar:

O ator Dudu Azevedo, que surgiu nas telinhas na clássica novela “Celebridades”, em 2003, comentou sobre a sua relação com a teledramaturgia. Recentemente, ele interpretou Jesus nas tramas bíblicas “Apocalipse” (2018), “Jesus” (2018/2019) e “Gênesis” (2021).

“Eu fiquei 15 anos na Globo, depois passei quase cinco anos na Record, sempre contratado a longo prazo e atendendo às demandas das empresas, disponível para os projetos. Então, durante praticamente 20 anos, eu fiz projetos para os quais eu era designado. Pela primeira vez, decidi ter autonomia e fazer projetos fora da TV. Achei que era um momento promissor no streaming. Eu fiz alguns testes para projetos internacionais e fiquei muito bem cotado, tive muita chance de pegar um projeto lá fora”, contou.

Longe de uma produção para a TV aberta desde o fim de 2021, o artista disse que sempre recebeu muitos pedidos do público para que voltasse.

“Estou aquecendo de novo todos os meus contatos para retornar à TV. O brasileiro consome muita televisão, e o mercado é muito significativo na TV aberta. As pessoas me cobram muito, sou muito abordado na rua também”.

Aos 45 anos e pai de um menino, Joaquim, 4 anos, o artista comenta também sobre a fama de galã que o acompanhou durante a carreira:

“A beleza nunca foi o meu fator preponderante, nunca usei a beleza como uma coisa que fosse a minha cartada principal. É claro que, se o mercado me identifica dessa forma e joga com isso, eu não vou negar, eu vou tentar oferecer essa ferramenta em sua melhor performance. Mas a beleza é uma coisa relativa. Às vezes é muito mais interessante a pessoa ter um charme, um borogodó, do que ser bela”, falou.

“Hoje eu tenho 45 anos, me sinto bem, mas continuo achando que se valer desse tipo de coisa é uma grande armadilha. A beleza passa. Eu continuo apostando no esforço, na minha reciclagem, na minha evolução como artista, no meu estudo, no que eu tenho de melhor a oferecer no meu trabalho. Se a gente não se recicla, as pessoas cansam da gente, os produtos cansam da gente. Temos que saber fechar e reabrir ciclos”, completou.

*A matéria contém aspas de entrevistas cedida ao jornal O Globo.