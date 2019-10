Dudu admite que título está distante para o Palmeiras: ‘Cada vez mais difícil’

O sentimento entre os jogadores do Palmeiras era de derrota após o empate por 1 a 1 com o Athletico-PR, neste domingo, na Arena da Baixada, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. A 11 jogos do fim da competição, a distância para o líder Flamengo subiu agora para dez pontos.

“Está cada vez mais difícil. Eles (Flamengo) vão abrindo… Mas enquanto tivermos chances não podemos desistir. Vamos continuar lutando e batalhando até o final”, lamentou o atacante Dudu. Autor do gol palmeirense na partida, Deyverson seguiu discurso semelhante. “Demos o máximo até o último suor, mas a vitória não veio. Dez pontos é muita coisa, mas a gente acredita pela equipe que a gente tem.”

A campanha do Palmeiras não é ruim no Brasileirão. O time tem 66,6% de aproveitamento dos pontos, com 54 somados em 27 jogos. O problema é que o Flamengo embalou uma sequência impressionante de 13 vitórias em 14 partidas e tem desempenho de 79%, com 64 pontos.

Deyverson tentou manter a esperança em seu discurso, mas reconheceu o bom momento do rival na briga pela taça. “A equipe do Flamengo é muito qualificada, vive um bom momento como a gente viveu no ano passado. Não podemos abaixar a cabeça. Futebol do dia para a noite muda. Temos que ficar focados, trabalhar para a gente, para a torcida e nossos familiares. Estamos em segundo, não estamos longe, é seguir trabalhando”, analisou o atacante.

O Palmeiras tem a semana livre para treinar e volta a campo no domingo, contra o lanterna Avaí, fora de casa. O time rubro-negro fará o duelo de volta da semifinal da Copa Libertadores contra o Grêmio na quarta-feira e no Brasileirão receberá o CSA, domingo. Os dois duelos serão no Maracanã.