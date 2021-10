Duda Reis se muda para São Paulo e conta detalhes no Instagram

Nesta sexta-feira (08), Duda Reis usou o Instagram para falar com os seguidores sobre a nova fase que está vivendo. A atriz está de mudança para São Paulo, e aproveitou para responder algumas perguntas que os fãs mandaram na rede social.

“Já beijou mais de um em uma noite?”, perguntou um seguidor. “Eu nunca! Não vejo problema em quem faz isso, longe de mim! Acho que cada pessoa precisa fazer o que tem vontade, mas não combina muito comigo isso. Como acredito muito em energia, sei que não quero trocar energia com pessoas que não conheço, sabe? Então a resposta é não”, respondeu Duda.

“Já. Em muitos momentos, mas minha principal foi ressignificação foi esse ano. Quando decidi me mudar para São Paulo e tomar as rédeas (de fato) da minha vida. Foi meu momento mais bonito, sensível e de cura que pude me proporcionar”, disse ela em resposta a um fã que perguntou sobre ressignificar a vida.

