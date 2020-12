Duda Reis posta vídeos e fãs apontam indireta para Nego do Borel; atriz nega

Duda Reis postou diversos vídeos, em suas redes sociais, na noite da última sexta-feira (25). Os fãs acreditam que a publicação seja uma indireta para Nego do Borel. O casal anunciou a separação no dia 23 após quase três anos de namoro.

+Após separação, Nego do Borel e Duda Reis citam dificuldades em posts de Natal

O vídeo traz a canção “What a Shame” (Que Pena), de Leyla Blue, que fala sobre vergonha de um erro cometido e de traição. “Poderia ter estado comigo em vez de, qual é o nome dela? Que vergonha, querido, que vergonha”, diz a música.

A atriz postou junto com o vídeo da canção, a seguinte legenda: “Depois de tanto tempo? Vocês se encontram depois de anos e ele vem falar o mesmo discurso de sempre, só que dessa vez, você está forte e decidida”, acompanhada da hashtag ‘for You’ (para você, em inglês).

Após a repercussão, a atriz se manifestou nas redes sociais. Duda negou as suspeitas e disse que os vídeos foram gravados antes de terminar o relacionamento com Nego do Borel. “São vídeos que as pessoas fazem no TikTok”, disse.

A atriz ainda disse que é tranquila e que não costuma mandar indiretas. “Sou muito na minha e nunca faço nada para aparecer em site, não curto isso”, afirmou.

Veja também