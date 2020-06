Duda Reis nega ter sido agredida por Nego do Borel

A atriz Duda Reis levantou mais um capítulo na briga dos pais com o cantor Nego do Borel. A noiva de Borel se manifestou sobre os comentários que seu pai, Luiz Fernando Barreiros, fez no Instagram, falando que sua filha teria sido agredida pelo cantor.

Através da sua assessoria de imprensa, ela divulgou: “A atriz Duda Reis informa que nunca foi agredida por nenhum homem e muito menos pelo seu noivo, Nego do Borel. Como qualquer casal, já se desentenderam e como prova que não houve tal agressão, não há prova alguma em justiça”.

O pai de Duda disse que recebeu a informação que será processado pela filha e fez um pedido para ela. “Deixe de ser idiota”, expressou.

