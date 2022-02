Duda Reis ganha declaração de namorado: ‘Encomenda da minha vida’

André Luiz Frambach e Duda Reis estão compartilhando momentos juntos com os seguidores. O ator publicou um vídeo em que aparece alimentando macacos com a atriz na árvore de casa. Na legenda, o ator se declarou à namorada, com quem assumiu o romance no último fim de semana.

“Encomenda da minha vida”, legendou ele, fazendo referência ao título da música que escolheu como trilha do vídeo. O trecho usado na publicação foi “Será que é pedir demais/Alguém que goste de animais/Que se entenda com meus pais/Decifre todos meus sinais”.

Após assumirem o romance, os pais da atriz, Nando e Simone Barreiros, trocaram declarações com o genro publicamente pelo Instagram.

“Os pais sabem reconhecer um sorriso cheio de verdade. Feliz por estar recebendo você em nossa casa! Feliz por ver o sorriso leve estampado em vocês! Seguir em frente e aberto a novas energias. O futuro? Estamos todos ainda escrevendo”, escreveu Nando, sendo respondido por André Luiz: “Você é lindo, sogro!”.

A mãe de Duda também se pronunciou: “De uma forma diferentre, leve e com a plenitude que merecem”, disse. O ator novamente respondeu: “Chegou a hora, né?”.

