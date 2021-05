Duda Reis faz rapel e impressiona

A atriz Duda Reis compartilhou algumas fotos em seu Instagram para falar de um dos seus hobbies – o rapel – e deixou muita gente impressionada com a coragem. Numa sequência de cliques espetaculares em meio a natureza carioca, a musa escreveu: “Uma paixão minha que poucos sabem: rapel. Me sinto livre, como uma borboleta. Você teria coragem? Me conta aqui”. As imagens provocaram a reação dos seus seguidores.

O ator Ary Fontoura, que vem causando graça com seus posts em sua rede social, logo pediu que a moça se cuidasse lá no alto. Já o cantor Mumuzinho, pelo visto não teria coragem não. Ele respondeu: “Meu Deus”, o que causou riso na atriz.

