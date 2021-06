Duda Reis fala sobre relacionamento e destaca: ‘Nada que é extremo é saudável’

A atriz Duda Reis falou sobre relacionamento nesta quarta-feira (30). No Instagram, a artista deu sua opinião sobre namoro e deu conselhos aos fãs que mandaram perguntas. No dia 12 de junho Duda assumiu o relacionamento com Bruno Rudge.

“Você acha melhor achar alguém parecido com nós, tipo em gostos e opiniões ou é melhor alguém diferente?”, perguntou um fã. “Eu achava que isso não faria diferença, mas faz. Acho melhor estar com alguém que partilha dos mesmos desejos, sonhos, princípios, propósitos (…) pra mim não faz sentido estar ao lado de pessoas que não seguem a mesma linha, fica realmente insustentável. Óbvio que todos devem ceder na vida, e estar com pessoas 100% iguais a nós deve ser muito chato, mas pessoas completamente diferentes e que nos tirem do nosso caminho é bem pior”, respondeu a atriz.

O próximo foi mais profundo nas perguntas para Duda. “Seguir o coração ou a razão?” “Nada que é extremo é saudável, então um meio termo, colocando na balança o que é melhor para você e sua saúde mental, em curto, médio e longo prazo”, explicou ela na resposta.

Sobre amizade do namorado ou namorada com outras pessoas, a atriz foi certeira na resposta. “Duda, o que você acha do namorado ter amigas e a namorada ter amigos?”, perguntou um fã. “Gente, a coisa mais normal e saudável do mundo! Óbvio que ambos devem se respeitar em qualquer ocasião, afinal, escolheram estar em um relacionamento. Mas esse negócio de que homem não pode ter amiga mulher e que mulher não pode ter amigo homem é muito doentio e tóxico. Ninguém prende e nunca prendeu ninguém!”, finalizou.

