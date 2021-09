Duda Reis e João Guilherme ficam em boate sertaneja de São Paulo

Em breve um novo casal famoso pode assumir um romance. Segundo informações do perfil do Instagram “Gossip do Dia”, Duda Reis João Guilherme ficaram nesta madrugada (23), na boate sertaneja Villa JK, em São Paulo.

O ator está solteiro desde o fim do namoro de 3 anos com a influenciadora digital Jade Picon. Já Duda está solteira desde o fim do namoro com o empresário Bruno Rudge.

Na rede social, alguns internautas repercutiram a notícia: “Nada a ver esses dois”, disse um usuário. “Lindos”, disse outra seguidora. “Perfeitos, espero que eles namorem”, reagiu uma terceira.