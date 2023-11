Duda Reis e Du Nunes se casam no interior de São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 28/11/2023 - 3:50 Para compartilhar:

Nesta segunda-feira, 27, Duda Reis, de 22 anos, e Du Nunes, de 32, rocaram alianças em Porto Feliz, no interior de São Paulo. A influenciadora e o cabeleireiro estão juntos há 1 ano e 3 meses.

A cerimônia intimista aconteceu ao ar livre e contou com a presença de amigos e familiares do casal. Fugindo do tradicional, Duda escolheu um vestido sem mangas na altura do joelho com bordados e aplicações para o grande dia.

No Instagram, convidados compartilharam imagens do evento que se estendeu até a madrugada desta terça, 28. A música ficou por conta do grupo Jeito Moleque e do sertanejo João Bosco.

Confira:

