Duda Reis deleta fotos com Nego do Borel do Instagram

A polêmica no término do noivado de Nego do Borel com Duda Reis só fica maior a cada dia. Depois de boatos de um suposto dossiê documentando traições do cantor e acusações de um relacionamento abusivo, Duda Reis tomou uma decisão: apagar todas as fotos ao lado do ex de sua conta no Instagram.

+ Ana Hickmann faz companhia para marido durante tratamento contra câncer

+ “Fui forte pra não matarem os meus sonhos”, diz Marília Mendonça sobre ofensas

Ela deixou apenas uma foto dos dois em que anuncia o fim da relação. Nego manteve as fotos ao lado da atriz, pelo menos por enquanto. O cantor se posicionou sobre a afirmação de que Duda estaria com medo de voltar à casa de nego, feita pela colunista Fábia Oliveira.

“Quando a gente terminou, ela já estava lá na casa dos pais dela. Quando a gente conversou para terminar, na boa, sem briga nenhuma, não tinha traição, nem briga, nem confusão, nem nada… Ela já estava lá e voltar aqui para pegar as coisas dela e eu ver ela indo embora com as coisas dela. A gente viveu uma vida junto. Ela voltar e tudo mais é mais desgaste emocional. A gente ia ficar mais triste ainda”, se defendeu o cantor. A assessoria da atriz disse em comunicado a imprensa que ela está muito fragilizada para falar sobre o assunto.

Veja também