Duda Reis deixou a casa de Nego do Borel com medo de ameaças, diz jornal

Duda Reis vem dando vários detalhes sobre o fim do seu relacionamento com Nego do Borel, mas ainda não comentou o motivo que a levou sair da casa com o funkeiro. Segundo o jornal Extra, a atriz teria sido ameaçada pelo ex-noivo e ficou com medo.

Na semana do Natal, Nego teria saído de casa falando que ia gravar um programa. Duda, que já teria descoberto diversas traições do cantor, teria pedido fotos para comprovar que ele estava mesmo na gravação. O funkeiro não teria gostado da atitude e dito que “acertaria as contas com ela quando chegasse em casa”.

Com medo, Duda saiu de casa apenas com a roupa do corpo e pediu o auxílio dos pais. A atriz teria ligado para Nego logo em seguida e colocado um fim no relacionamento.

Após ter recebido diversas mensagens contando sobre possíveis traições de Nego do Borel, Duda contou com a ajuda da modelo Yasmin Brunet.

A atriz já contou nas redes sociais que chegou a ser agredida fisicamente diversas vezes pelo então noivo. “”Sofri, sim, agressão física, já tiveram episódios que ele me empurrou. Num deles eu caí tão forte em cima de várias cadeiras e me machuquei. Um amigo dele, que é uma figura pública, entrou no meio para apartar e poder segurar. Isso vai fazer parte de um dos BOs de agressão que estou abrindo contra ele. Não foi a primeira, não foi a única agressão, assim como todas as agressões verbais que eu ouvia, e todas as manipulações também”, contou na ocasião.

Entenda o caso

Nego do Borel e Duda Reis estavam juntos desde 2018, sendo que a atriz morava na casa do funkeiro no Rio de Janeiro. O relacionamento sempre foi envolvido em muitas polêmicas e boatos de traições por parte de Nego do Borel.

Os pais de Duda Reis, os médicos Simone e Luiz Fernando Barreiros, usavam as redes sociais para relatar os abusos sofridos pela filha. Duda e Nego do Borel sempre negaram todas as acusações feitas pelos pais da jovem. A jovem chegou a dizer que processaria os próprios pais sobre as acusações contra Nego e ficou sem falar com a família por um tempo.

O romance chegou ao fim no fim de 2020, logo após eles voltarem de uma viagem pelas Maldivas. Na ocasião do término, Na ocasião, eles afirmaram que manteriam a amizade e Duda chegou a elogiar Nego.

No começo do ano, Duda saiu do Rio de Janeiro e se mudou para São Paulo, alegando que a repentina mudança ocorreu porque teria novas oportunidades profissionais na capital paulista.

A polêmica começou no dia 12 de janeiro, quando a YouTuber Lisa Barcelos teve um áudio vazado nas redes em que falava sobre as relações que teria tido dom Nego do Borel, enquanto ele ainda estava noivo de Duda. As duas eram amigas.

Com Lisa confirmando o affair, Duda abriu o jogo sobre o relacionamento com Nego e afirmou que foi agredida verbal e fisicamente, que recebeu ameaças de morte e que era vigiada pelo cantor. Duda pediu perdão aos pais por não ter escutado eles e disse que fará um B.O. contra o ex-noivo.

Nego do Borel se pronunciou horas depois do desabafo de Duda. O funkeiro confirmou as traições. “Tenho também o meu lado da história e também vi e descobri muitas coisas, que ao contrário do que vem sendo feito, não gostaria de expor para não comprometer a integridade dela como mulher”, afirmou.

