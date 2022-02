Duda Reis assume namoro com ex-namorado da amiga

A fila andou para Duda Reis. Neste sábado (05), a atriz usou seu perfil no Instagram para assumir publicamente que está namorando o também ator André Luiz Frambach, que é que é ex-namorado de sua amiga Rafaella Cunha.

No Instagram, o novo casal compartilharam fotos juntos e se declararam: “Abrigo”, escreveu Duda na legenda do post.

Já Frambach disse: “Depois de 5 anos de amizade, estamos aqui e de uma forma diferente”.

Polêmica

No final do mês passado, o perfil de fofoca no Instagram ‘Gossip do Dia’ divulgou que Duda Reis estaria vivendo um romance com André Luiz Frambach, que é ex-namorado de sua amiga Rafaella Cunha.

Ao ver a repercussão da notícia, Rafaella fez uma série de Stories na rede social para falar sobre o assunto: “Não vou dizer que eu já esperava isso vindo dela, porque você nunca espera uma coisa dessas vindo de uma pessoa que você chama de amiga”, disse.

Ela ainda relembrou quando foi traída por Frambach: “A minha história com ele se encerrou três anos atrás quando ele me traiu, nós terminamos e eu nunca mais fui atrás dele e vice versa. Cada um seguiu a vida”. “Vivendo e aprendendo. Quero muito que os dois sejam felizes. Isso não condiz com os valores que eu acredito para mim, manter pessoas assim ao meu lado”, finalizou Rafaella Cunha.

Veja as publicações do casal:

