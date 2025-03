Duda Nagle troca agito do Carnaval pela diversão em família em parque temático

O ator Duda Nagle escolheu o Beto Carrero World, em Santa Catarina, para curtir o Carnaval de um jeito diferente: ao lado da mãe, a jornalista Leda Nagle, e da filha, Zoe, 6 anos, fruto do seu antigo relacionamento com a apresentadora Sabrina Sato.

Longe do agito dos desfiles e blocos de rua do Rio de Janeiro, a família aproveitou dois dias de muita diversão nas diversas atrações do maior parque temático da América Latina.

A família se aventurou em brinquedos radicais como a Fire Whip, uma montanha-russa com looping e alta velocidade, e se refrescou nas atrações do Super Soaker Splash e no Madagascar Crazy River Adventure. Duda ainda mostrou sua coragem ao encarar a Big Tower, uma torre de 100 metros de altura que proporciona uma vista panorâmica do parque e da região.

“Dois dias muito maneiros pra guardar na memória pra sempre no @betocarrero com a família e amigos”, escreveu ele na legenda ao publicar, no feed do Instagram, um carrossel de registros.

“Experiência surreal”, completou ele.