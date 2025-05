Duda Nagle revela ter quebrado o nariz em luta de boxe contra Popó

O ator Duda Nagle, de 42 anos, usou as redes sociais neste domingo, 18, para comentar sobre a luta de boxe contra Popó, realizada na noite de sábado, 17, no Fight Music Show 6.

Em vídeo, o ator compartilhou detalhes da experiência no ringue, e contou até que quebrou o nariz no duelo. Mesmo após sofrer cinco knockdowns, Duda resistiu até o fim do combate e foi aplaudido de pé pela plateia.

“Minha primeira luta de boxe logo com o Popó, sem palavras ali pra descrever a carreira dele como lutador. E aqui, fazendo um balanço no dia seguinte da luta, como vocês podem ver, tô com a cara amassada, mas, até aqui, saí inteiro, só quebrei o nariz”, iniciou ele.

“Mas tô bem, tô inteiro, costela, corpo, meu rosto aqui também de leve, mas incrível, cara, uma experiência realmente desafiadora, porque são várias camadas diferentes, né, de complexidade, de desafio”, continuou Duda.

“Confesso que pensei em desistir umas 3 ou 4 vezes ali, acho que do segundo pro terceiro, do terceiro pro quarto round. Cheguei a falar pro meu corner [treinador]”, revelou Duda.

O ator decidiu encarar a luta no dia 5 de março. Dessa forma, ele teve pouco mais de 2 meses para se preparar para o combate.