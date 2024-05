Duda Nagle relata episódio de pão com barata em lanchonete: ‘Voltei a comer lá’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 17/05/2024 - 15:07 Para compartilhar:

Duda Nagle, 41 anos de idade, passou por uma situação para lá de horrorosa, que só tem graça quando contada em piada. E foi justamente nisso que o ator tratou de transformar o caso.

Ele relembrou que, por pouco, não comeu barata numa de suas lanchonetes favoritas.

Durante sua participação no podcast “Inteligência LTDA”, que foi ao ar na quinta-feira, 16, Duda disse que notou o inseto no pão após a primeira abocanhada.

“Dei a primeira mordida e estava muito quente. Soltei [o lanche], e caiu de cabeça para baixo. Tinha uma barata enorme chapada no pão! E a minha dentada estava a um milímetro da patinha da barata peluda”, relembrou ele, em entrevista junto da mãe, Leda Nagle, 73.

O ex de Sabrina Sato contou que o episódio acabou virando piada na imprensa.

“No dia seguinte, estava a charge no jornal e a minha mãe, com o maior ‘cabeção’, segurando um pão com barata”, relembrou ele.

A demonstração de falta de cuidado no preparo dos alimentos não foi argumento suficiente para fazer Duda deixar de frequentar o estabelecimento. Ele lembra que até ficou enjoado, mas voltou a ser cliente após um tempo.

“Os caras da lanchonete foram lá em casa. Foi um horror! Gostávamos [do local], mas perdemos a vontade [de frequentar]”, recordou Leda. “Para resolver essa história, me deram um monte de vouchers [da própria lanchonete]. Demorei anos, mas voltei a comer lá tranquilamente”, disse ele.