Duda Nagle duvidou da gravidez de Sabrina Sato: “Estava ficando gorda”

Sabrina Sato e Duda Nagle foram convidados para bater um papo com Leda Nagle, mãe do ator, em seu canal no YouTube. Na entrevista, ele revelou que em um primeiro momento duvidou da gravidez da apresentadora.

“A Sabrina enfiou o pé na jaca depois do Carnaval. Tanto que a gente achou que nem grávida estava, ela estava ficando gorda porque tava comendo tudo que via pela frente. Ela assim: ‘Eu acho que tô grávida’. Eu peguei nos pneuzinhos e falei: ‘Você não tá grávida'”, revelou Duda.

No entanto, dias depois, Sabrina fez o exame e revelou a novidade ao noivo pelo celular.

“Eu estava viajando. Do nada o telefone começou a tocar às 8 da manhã, estava com sono. Quando fui ver, tava lá grávida no exame. Falei: ‘Não é possível, está errado’. Quando ela fez exame no hospital, não só estava grávida mas já estava de várias semanas”, contou.

Sabrina e Duda estão à espera de uma menina, que ainda não teve o nome definido. Pelas redes sociais, o casal está registrando todos os momentos possíveis da gravidez.