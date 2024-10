Duda Nagle diz ter planos de voltar às telinhas: ‘Estabilizei minha vida e estou com vontade’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/10/2024 - 21:12 Para compartilhar:

Ex de Sabrina Sato, Duda Nagle revelou que faz planos de voltar às telinhas dois anos após sua última participação em novelas. Atualmente, o ator atualmente apresenta o podcast “Os Nagle”, com transmissão pelo Youtube, ao lado de sua mãe, a jornalista Leda Nagle.

“Optei por uma retirada estratégica também por causa do ano passado, que foi muito tumultuado. Falei: ‘Se for fazer uma novela no Rio de Janeiro, por exemplo, aí minha vida vai colapsar de vez’”, disse ele, que é o convidado de Ronnie Von no “Companhia Certa” (RedeTV!), que será exibido nesta segunda-feira (21), às 23h15.

O artista vive em São Paulo e, naquela ocasião, estava se divorciando de Sabrina Sato, mãe de sua única filha, Zoe, de cinco anos.

“Agora já estabilizei minha vida e estou com vontade de voltar”, completa Duda, que agora gerencia sua própria carreira.

“Acabei assumindo a parte comercial, então estou sem agenciamento artístico desde a separação, e isso foi benéfico em vários aspectos, como, por exemplo, participar mais ativamente das negociações”, ponderou ele.

A última participação de Duda em novelas foi em “Jotã”, produção da Record, em 2022. Na Globo, ele atuou em novelas como “América” (2005), “Caminho das Índias” (2009), “Salve Jorge” (2012”, sendo a última “A Dona do Pedaço” (2029).

