Ex-repórter mirim da Xuxa, Duda Little revela ter sofrido pressão de Marlene Mattos para emagrecer

A jornalista Maria Eduarda Esteves, 43 anos, que ficou conhecida ainda criança como repórter mirim no Xou da Xuxa como Duda Little (1986-1992), revelou ter sofrido pressão estética da diretora Marlene Mattos, durante o período em que participou do programa.

Duda contou que chegou a tomar remédios para emagrecer ainda na infância e que acabou desenvolvendo problemas de saúde.

As declarações foram feitas em uma publicação no Feed de seu Instagram, nesta sábado (05), ao compartilhar um vídeo de um encontro de Xuxa com a diretora para a produção de Xuxa – O Documentário, do Globoplay.

No trecho do vídeo, Xuxa Meneghel e Marlene Mattos diretora discutem as imposições da diretora para que as Paquitas perdessem peso.

“Não foi só com as Paquitas… Ali, no meio daquela turma, também tinha uma repórter mirim. Uma menina de 7, 8 anos, que amava de paixão o que fazia mas que também sofria toda esta pressão. Cria casca? Cria. Mas certamente deixa marcas”, iniciou ela em seu desabafo na legenda.

Duda falou sobre os problemas de saúde mental que enfrenta até hoje e que, para ela, podem ser consequência das atitudes de Marlene Mattos.

“Mas eu sei que, enquanto as minhas amigas comiam biscoito recheado no play do prédio, eu tomava remédio pra emagrecer”, revelou ela.

A jornalista confessou que a conversa entre Xuxa e Marlene representou gatilho que a fez rememorar momentos ruins.

