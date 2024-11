Duda Guerra, nora de Luciano Huck e Angélica, compartilha dia ao lado de Benício; assista

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 21/11/2024 - 11:02 Para compartilhar:

Duda Guerra, 16, influenciadora digital, compartilhou com os seguidores um pouco do seu dia ao lado do namorado, Benício Huck, 17. No estilo vlog, a adolescente mostrou detalhes do que fez na última quarta-feira, 20, ao lado do filho de Luciano Huck e Angélica.

“Comecei meu dia na academia, como vocês podem ver, fazendo meu cardio. O pós-treino foi esse café da manhã maravilhoso, ovinhos, com frutas e iogurte, que eu amo”, conta a adolescente no início do vídeo.

Logo em seguida, o vlog mostra imagens de uma praia paradisíaca: “Já me arrumei porque a gente foi andar de barco, e o dia estava maravilhoso, mas do nada o tempo fechou, que loucura. De almoço, foi peixinho e legumes, tudo o que eu amo”, completa.

O finalzinho da tarde foi o momento dos dois passarem um tempo deitados juntos: “Eu e o Beni nos arrumamos, tomamos um bainho e ficamos deitados na cama assistindo série”.

Na volta para casa, a adolescente filmou a viagem do alto de um helicóptero e contou que finalizou a noite com um jantar ao lado dos pais.

