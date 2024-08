Duda Beat, Liniker e mais: oito cantoras brasileiras para acompanhar

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 04/08/2024 - 18:00 Para compartilhar:

Rica em diversidade e talento, a música brasileira vem lançando ao mundo cada vez mais talentos diversificados em sonoridade e voz. E a lista de revelações inclui uma série de cantoras que vêm se destacando na indústria.

A seguir, confira oito cantoras brasileiras que valem o “play”.

Oito cantoras brasileiras para acompanhar

Liniker

Nascida no interior de São Paulo, Liniker ganhou destaque em 2015 com o EP “Cru”, sob o nome Liniker e os Caramelows. Desde então, lançou os álbuns Remonta (2016) e Goela Abaixo (2019), este último indicado ao Grammy Latino. Em 2021, Liniker se destacou como protagonista da série “Manhãs de Setembro”, da Prime Video, e também lançou seu primeiro disco solo, Indigo Borboleta Anil, que recebeu três indicações ao Grammy Latino 2022 e conquistou o prêmio de “Melhor Álbum de Música Popular Brasileira”.

Laylah Arruda

Paulistana inveterada, as nuances da urbanidade permearam o estilo de ser e de som da cantora e compositora Laylah Arruda. Seu principal trilho é a cena Sound System vinda da Jamaica e erradicada no Brasil, e é uma das primeiras artistas deste movimento no país, atuando como singjay. A artista já levou sua voz para diversos países do mundo, se apresentando ao vivo e também em colaborações com grandes selos e produtores internacionais. É uma das fundadoras do projeto musical Feminine Hi-Fi.

Duda Beat

Duda Beat nasceu em 8 de outubro de 1987, em Recife. Seu álbum de estreia, “Sinto Muito”, lançado em abril de 2018, misturou ritmos brasileiros e destacou a sonoridade do Nordeste, recebendo elogios da crítica e sendo listado entre os dez melhores discos nacionais do ano pela revista Rolling Stone. Em 2019, Duda lançou singles com artistas como Tiago Iorc, Gaby Amarantos e Rashid, além da faixa “Seu Pensamento”, em homenagem a Adriana Calcanhoto.

Em novembro de 2020, participou da música “Não Passa Vontade” com Anavitória, cujo clipe fez sucesso. Em janeiro de 2021, lançou o EP “Duda Beat & Nando Reis”, e em fevereiro, a versão acústica de “Bédi Beat” com Zé Ibarra. Seu novo álbum, “Te Amo Lá Fora”, estreou com todas as faixas no top 200 do Spotify e no top 100 da Tidal e da Apple Music.

UANA

UANA é uma cantora e compositora natural de Recife, que há mais de oito anos expressa sua arte por meio da música, explorando diferentes sonoridades que refletem sua inquietude criativa. A artista tem selado parcerias importantes, como com o rapper FBC, resultando nas músicas “Quando o DJ Toca”, do premiado álbum BAILE, e no recente single “Facin”. Em 2023, foi reconhecida como ‘Revelação’ no WME Awards Powered By Billboard BR.

Rachel Reis

A voz e a habilidade de compor de Rachel Reis vêm conquistando o Brasil de maneira orgânica desde o lançamento de seus primeiros singles. Com seu EP de estreia, “Encosta”, a cantora e compositora baiana cativou muitos corações, especialmente com o grande sucesso “Maresia”, que se destacou como uma das músicas mais tocadas na Bahia durante dois verões consecutivos. Frequentemente presente nos principais festivais, a “Sereiona” (como é carinhosamente chamada pelos fãs) tem levado o show do seu álbum de estreia, “Meu Esquema”, a diversos cantos do país. O disco rendeu a Rachel uma indicação ao Grammy Latino e figurou em várias listas de melhores do ano. Em 2022, foi indicada como Artista Revelação no Prêmio Multishow e na APCA (Associação Paulista de Críticos de Artes), conquistando o prestigioso troféu APCA.

Céu

Céu se destacou como uma das cantoras brasileiras mais reconhecidas internacionalmente desde seu álbum de estreia em 2005, recebendo indicações ao Grammy Latino e atraindo atenção na Europa, América do Norte e Ásia. Sua voz combina a nuance da MPB com elementos de samba, soul, reggae, hip-hop e jazz. A partir de 2012, ela começou a incorporar eletrônica em suas músicas, com o álbum “Tropix” (2016) solidificando sua reputação como inovadora e conquistando prêmios no Brasil.

Bebé

Bebé é uma cantora, compositora e produtora que tem se destacado nacionalmente por seu timbre de voz único e pela originalidade de suas canções. Seu álbum de estreia homônimo recebeu ótimas críticas e foi listado entre os melhores trabalhos de 2021. Além disso, Bebé foi indicada como Revelação nos prêmios APCA, PPM e WME. Ela já se apresentou em importantes palcos e festivais do Brasil, como Sala São Paulo, Casa Natura Musical, Circo Voador, Áudio e Sesc Pompeia, além do Festival Primavera Sound. Em 2023, foi selecionada para se apresentar na Europa pelo Festival Mil Lisboa. Bebé também explorou o hip hop, colaborando com o rapper BK em seu álbum “ICARUS”.

Nina Girassóis

A paulistana Nina Girassóis, atualmente residente em Portugal, é uma voz cativante que emerge da vibrante cultura sound system brasileira. Sua experiência nos palcos e sessões de sound system pavimentou o caminho da artista, consolidando seu status de estrela em ascensão no mundo do reggae. O sucesso do single “Heavyweight Sound”, em parceria com a label francesa Dubquake Records, rendeu novos projetos.