Duda Beat fará show gratuito na 13ª Virada Esportiva em SP

O Memorial da América Latina receberá Duda Beat e DJ Omulu no próximo fim de semana. A cantora subirá ao palco no domingo, 24, das 20h às 22h; e o artista se apresentará no sábado, 23, a partir das 19h30.

O evento gratuito faz parte da 13ª edição da Virada Esportiva, organizada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Seme), que oferecerá mais de duas mil atrações na faixa para o público da cidade.

Dona dos sucessos Bixinho, Bédi Beat e Meu Jeito de Amar, Duda Beat ganhou repercussão nos últimos anos ao misturar funk, pop, sofrência e brega num ritmo só. Ouça:

Clique aqui

Em entrevista ao jornal O Estado de S. Paulo, a recifense explicou a ‘sofrência pop’. “Como sou uma pessoa muito romântica, eu realmente sou de ‘outro tempo’. Não me encaixo muito nesses relacionamentos abertos. Sou muito mais uma pessoa que se apaixona e que quer estar com a pessoa para sempre”, revelou.

Já o carioca Antonio Antmaper, mais conhecido como Omulu, se destaca com músicas eletrônicas inspiradas em ritmos periféricos do Brasil. Dentre elas estão: Chora Viola, Ribuliço, Vila Mimosa e Menina, um dos seus maiores sucessos. Confira:

Clique aqui

Esportes

Além dos shows a Adidas, promove no Memorial da América Latina a Tango League e a Tango Mania, campeonatos de futebol de rua. O museu contará também com atividades basquete, treinos de corrida, ballet fitness, escalada, circo, skate, fit fight (combinação entre lutas e treino funcional) e calistenia (conjunto de exercícios para movimento dos músculos, com foco no esforço).

Outras modalidades esportivas estarão espalhadas pela cidade e próximas às estações do Metrô.

Estádio do Pacaembu

O local contará com crossfit, futebol feminino, o “maior encontro de goleiros do mundo”, artes marciais incluindo atletas do UFC, strongman, calistenia, parede de escalada, voo noturno com atletas de wingsuit – macacão com asas usado por paraquedistas para voos de alta performance, que pousarão dentro do estádio.

Parque do Carmo

O parque contará com uma arena com diferentes modalidades radicais: parede de escalada, tirolesa, arvorismo, rapel, parkour, slackline, brinquedos infláveis.

Largo da Batata

Uma praia será montada no largo com esportes de praia e skate. Para quem curte praticar atividades na areia poderá escolher entre futevôlei, beach tênis, vôlei de praia, peteca, hand beach, beach rugby, frisbee e frescobol. Já os skatistas encontrarão no mesmo local o Skate Weekend com várias atividades entre clínicas, disputas de wall ride, exposição de skates, jump sessions, cinema ao ar livre.

CEUs e Centros Esportivos

O evento Juventude Radical no Seu Bairro terá atividades esportivas como surf, skate, dança, hidroginástica e recreação em seis CEUs e dois Centros Esportivos. No sábado, 23, no CEU Uirapuru, C.E. Vila Guarani, CEU Guarapiranga e CEU Anhanguera. No domingo, 24, no CEU Heliópolis, CEU Sapopemba, Centro Esportivo Mooca e CEU Pera Marmelo.

Balada na Praça Roosevelt

A balada esportiva vai ocupar a Praça Roosevelt. Uma pista de patinação retrô embalada por músicas dos anos 80 será montada para crianças a partir de cinco anos. Os praticantes de hoverboard (tábua de duas rodas autoequilibrada) também terão uma pista exclusiva, para crianças acima de sete anos. Uma pista street receberá os praticantes de patins e skate. A madrugada será ocupada pelo passeio de patins saindo do prédio da Prefeitura pelo centro da cidade e retornando à Prefeitura.