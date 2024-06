Duda Beat comemora sucesso de nova turnê e diz não se importar com críticas: ‘Hoje eu estou mais livre’

Thais Fonsecai Thais Fonseca - https://istoe.com.br/autor/thais-fonseca/ 15/06/2024 - 15:45 Para compartilhar:

A cantora Duda Beat levou o público ao delírio durante a passagem de sua turnê ‘Tara & Tour’ pelo Rio de Janeiro, na noite da última sexta-feira, 14. O ritmo eletrônico, que marca o passo na carreira da artista, tem uma pitada a mais de sensualidade no novo repertório.

As canções do novo álbum, carreadas de empoderamento feminino, traduzem a nova fase não só da carreira como da vida pessoal.

“Hoje eu não me importo mais com críticas. Estou mais livre para falar de amor, sem medo do que vão dizer”, declarou a cantora durante bate-papo no bastidores do show no Circo Voador, centro na capital fluminense.

Além do Rio de Janeiro, a turnê “Tara e Tour” de Duda Beat já passou por Fortaleza/CE e São Paulo, Ribeirão Preto/SP e agora segue para Salvador/BA. Na rota ainda estão outras seis cidades, entre elas Brasília/DF, Belo Horizonte/MG e Porto Alegre/RS.

Durante entrevista, a cantora adiantou que o público pode aguardar muitas emoções ainda em 2024 com nova agenda show.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por DUDA BEAT (@dudabeat)