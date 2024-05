Dubladora da série ‘The 8 Show’, Lhays Macedo fala sobre expectativa para a ‘nova Round 6’

Da Redaçãoi Da Redação - https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/05/2024 - 13:20 Para compartilhar:

A mais nova série sul-coreana ‘The 8 Show‘ chega nesta sexta, 17, ao catálogo da Netflix. Escrita e dirigida por Han Jae-rim, a produção é baseada nos webtoons de Bae Jin-soo, mas o que mais tem chamado a atenção é sua semelhança com um outro grande sucesso recente do streaming, ‘Round 6‘. Ambas têm como proposta criticar o sistema dos reality shows e trazem a perspectiva do extremo que as pessoas podem chegar pela fama e dinheiro. Assim resumiu Lhays Macedo, dubladora que dará voz a personagem de Número 4 na série.

Tendo outras várias produções sul-coreanas no currículo, Lhays se mostra animada com a estreia da série. “Estou com muitas expectativas, tem tudo para ser um grande sucesso. Como minha personagem é uma das protagonistas, participei de quase todas as cenas e assisti a série quase toda. Sorri, passei raiva, fiquei nervosa, me surpreendi. É uma série bem completa”, conta a dubladora que tem os projetos asiáticos como seus preferidos para atuar.

Encabeçado pelo sucesso dos doramas, as produções sul-coreanas ganharam de vez o coração dos brasileiros. Na opinião da brasiliense, que se mudou para o Rio de Janeiro há alguns anos com o objetivo de se especializar em dublagem, os brasileiros têm gostado da forma como as histórias são construídas e das novas tramas.

Segundo ela, ‘The 8 Show’ é mais uma ótima trama construída com críticas severas ao entretenimento gerado pelos reality shows à custa do sofrimento dos participantes.

Somando mais de 4 milhões de seguidores em suas redes sociais, onde trabalha produzindo conteúdo, Lhays conta como surgiu o convite para fazer parte da equipe de dublagem da série e também dá uma palinha sobre sua personagem.

“Eu fui escalada para um horário de dublagem, como geralmente é feito no mercado. O diretor já me conhecia e pensou em mim para a personagem. Eu descobri do que se tratava apenas quando cheguei no estúdio. Ela parece uma menina muito doce, quase não parece se encaixar naquele ambiente. Mas, com o tempo (sem spoilers, claro), ela se revela muito sagaz e inteligente. Ela é conhecida como a Número 4”, afirma.

Além de ‘The 8 Show’, Lhays dublou outras produções sul-coreanas como ‘Beleza Verdadeira’, ‘Na Direção do Amor’, ‘Desgraça ao Seu Dispor’, ‘Investimento de Risco’, ‘Noiva por Vingança’, ‘Apesar de Tudo, Amor’, ‘Amor Artificial’, ‘Descobertas do Amor’, ‘Em uma Terra Muito Distante… Havia um Crime’, entre outros. Há mais de uma década no ramo da dublagem e formada em Cinema, ela já trabalhou também em filmes, desenhos e animes.