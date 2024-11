‘Duas semanas no mínimo’ de ausência para Neymar, diz Jorge Jesus

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 05/11/2024 - 8:56 Para compartilhar:

O atacante Neymar, que se lesionou na segunda-feira, apenas duas semanas depois de voltar às partidas oficiais após se recuperar de uma grave lesão no joelho, permanecerá afastado dos gramados durante “duas semanas no mínimo”, declarou Jorge Jesus, seu treinador no Al Hilal.

“Sofreu uma lesão muscular. Não sei durante quanto tempo não poderá treinar, mas duas semanas no mínimo”, explicou o técnico português após a vitória na Liga dos Campeões asiática contra a equipe iraniana do Esteghlal (3-0).

O brasileiro de 32 anos voltou aos gramados em 21 de outubro com seu clube, depois de mais de um ano sem atuar devido a uma grave lesão do ligamento cruzado e do menisco de seu joelho esquerdo durante uma partida contra o Uruguai pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Neymar entrou no gramado da Kingdom Arena, de Riad, aos 58 minutos quando sua equipe já vencia o Esteghlal por 2-0, mas teve que sair de campo 27 minutos depois após reclamar de dores na coxa direita.

“Não será fácil para ele. Do ponto de vista médico, seu joelho está curado, mas depois vai ter problemas musculares como hoje, porque não jogou durante muito tempo. E o ritmo da equipe é forte”, acrescentou Jorge Jesus.

“Vai ter problemas musculares até que consigamos o reequilíbrio muscular, físico. Até que consigamos, isso acontecerá com frequência”, insistiu o treinador.

O maior artilheiro da seleção brasileira explicou no Instagram ter sentido “como se fosse uma cãibra, só que muito forte” e afirmou que o ocorrido “é normal após um ano (sem jogar), os médicos já tinham me avisado, por isso tenho que ter cuidado e mais minutos pra jogar”.

Neymar, no entanto, disse que se submeterá a exames médicos e que espera “que não seja nada demais”.

O ex-jogador do Santos tem como o objetivo a longo prazo recuperar sua forma física e estar com o Brasil na Copa do Mundo de 2026, mas o técnico Dorival Júnior o deixou de fora da última convocação para os jogos contra Venezuela e Uruguai pelas eliminatórias em novembro.

