Duas regiões antecipam governo e iniciam ano letivo na Itália

BARI, 7 SET (ANSA) – Duas regiões italianas – a província autônoma de Bolzano e o Trentino-Alto Ádige – iniciaram nesta segunda-feira (07) as aulas do ano letivo 2020/2021, antecipando em uma semana a data estipulada pelo governo do país para a retomada.

No Trentino, quase 92 mil estudantes voltaram aos bancos escolares após cerca de seis meses de fechamento das instituições. Na localidade, mesmo com a antecipação, as regras sanitárias novas provocadas pelo coronavírus (Sars-CoV-2) foram impostas.

Outras cidades optaram por iniciar hoje as aulas do ensino infantil, como ocorreu em Vò Euganeo, no Vêneto, a comuna italiana que registrou a primeira morte pela Covid-19 em 21 de fevereiro. Também em Milão cerca de 19 mil crianças puderam voltar ao ensino maternal. Os demais, retornarão no dia 14.

Já outras regiões optaram por atrasar a retomada das aulas para depois da data estipulada pelo governo de Roma: Friuli Veneza Giulia começará no dia 16 de setembro; já Sardenha (22/09) e a Púglia e a Calábria (ambas 24/09) optaram por retomar as aulas apenas após a realização das eleições e do referendo constitucional, marcados para 20 e 21 de setembro. (ANSA).

Veja também