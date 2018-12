Duas pessoas são presas por episódio de drones em Gatwick

LONDRES, 22 DEZ (ANSA) – Ao menos duas pessoas – um homem e uma mulher – foram presos no Reino Unido sob suspeita de envolvimento no episódio com drones que levou ao fechamento do Aeroporto de Gatwick, em Londres, deixando 140 mil passageiros em solo na última quarta-feira (19). Os responsáveis pelos voos dos drones podem ser condenados a até cinco anos de prisão e a pagar multas.

O tráfego aéreo já foi retomado e, de acordo com as autoridades de Gatwick, devem pousar e decolar no horário os 757 voos previstos para hoje, que levam, ao todo 124 mil passageiros.

O CEO do aeroporto, Stewart Wingate, disse que os drones que sobrevoaram Gatwick “foram concebidos para provocar o fechamento do tráfego e provocar o máximo de caos”.

“Eventos como esse evidenciam um desafio estratégico para a indústria aeronáutica, para o governo e para todas as outras autoridades envolvidas”, ressaltou. “É inadmissível que os drones possam prejudicar uma parte tão importante da nossa economia dessa maneira”, criticou. O aeroporto de Gatwick tinha sido reaberto ontem (21), quando a ameaça, iniciada na quarta-feira, foi considerada encerrada. Mas novos drones surgiram na região os voos tiveram de ser novamente interrompidos. (ANSA)