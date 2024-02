Duas pessoas são presas e várias ficam feridas após disparos em festa do Kansas City Chiefs

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 14/02/2024 - 18:25 Para compartilhar:

A festa do Kansas City Chiefs, campeão do Super Bowl LVIII, foi interrompida por conta de um tiroteio. De acordo com a polícia local, várias pessoas ficaram feridas e duas pessoas armadas foram detidas na celebração na tarde desta quarta-feira, 14, próximo a Union Station, na cidade de Kansas.

Cinco vítimas do tiroteio foram levadas ao University Health Truman Medical Center, de acordo com Keith King, porta-voz do hospital. Três das vítimas estavam sendo tratadas por ferimentos à bala e duas estavam sendo tratadas por outros ferimentos, disse King ao NY Times.

Pelo X, antigo Twitter, a polícia local pediu para todos deixarem o local assim que o tiroteio começou. Ainda não há informações oficiais sobre o número de feridos.

